Сирийские войска уничтожили беспилотник боевиков к западу от Алеппо

Как сообщила газета Al Watan, БПЛА запустили боевики экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра"

БЕЙРУТ, 25 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны сирийской армии сбили беспилотник-камикадзе, пытавшийся атаковать военный объект к западу от города Алеппо.

Как сообщила газета Al Watan, беспилотник был запущен боевиками экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

24 декабря сирийские ПВО предотвратили атаку семи беспилотных летательных аппаратов в небе над окрестностями Алеппо и Хамы. По информации издания, ни одному из БПЛА не удалось поразить наземные цели.

Артиллерия сирийской армии нанесла удары по позициям экстремистов из тяжелых орудий в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня в северной зоне деэскалации. По сведениям Al Watan, уничтожены командные пункты и тыловые базы противника в горной местности Джебель-эз-Завия, а также в населенных пунктах Кенсарфа, Суфухан, Эль-Бара и Эль-Фтейра. В результате боевики понесли потери убитыми и ранеными.

Ранее на севере провинции Латакия бойцы правительственных сил предотвратили проникновение диверсионной группы вглубь сирийской территории, были ликвидированы восемь террористов.

Активность банд "Джебхат ан-Нусры" заметно возросла к концу 2023 года. По сведениям телеканала Al Hadath, жертвами их вооруженных вылазок на севере Сирии стали 57 мирных граждан, в том числе 18 детей.