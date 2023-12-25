СМИ: турецкие БПЛА нанесли удары по вокзалу и нефтехранилищу на северо-востоке Сирии

По предварительным данным, есть пострадавшие

БЕЙРУТ, 25 декабря. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты турецких ВВС нанесли удары по железнодорожному вокзалу в сирийском городе Эль-Камышлы (700 км от Дамаска). Об этом сообщило курдское агентство Firat.

По его информации, турецкие беспилотники атаковали также нефтехранилище в этом городе, расположенном в 5 км от турецкой границы. По предварительным данным, среди местных работников есть пострадавшие.

Ранее поступили сообщения об атаке беспилотников на одном из промышленных предприятий в городе Айн-эль-Араб (курдское название - Кобани) в провинции Алеппо. Там произошли несколько сильных взрывов. По свидетельству очевидцев, на место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Турецкие БПЛА 24 декабря выпустили ракеты по нефтяной базе в Эль-Кахтании и электростанции в Дерике, на обоих объектах вспыхнул сильный пожар.

По сведениям телеканала Al Hadath, с начала 2023 года ВВС Турции, в том числе вертолеты и БПЛА, атаковали 108 раз наземные цели на подконтрольной курдам территории на севере и северо-востоке Сирии. В результате погибли 86 человек, в том числе 65 бойцов курдских "Сил демократической Сирии", трое сотрудников автономной администрации и 18 мирных жителей, еще 97 получили ранения.

Зоны безопасности

Под контролем Турции находится сейчас 10% сирийской территории с населением 4,4 млн человек. В 2019 году Анкара провела в провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы. Проживающие в этом регионе курды вывели оттуда свои отряды, но время от времени совершают вооруженные вылазки против турецких войск и формирований сирийской оппозиции.

Ранее в результате военной операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 годах появилась зона безопасности в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб к северу от Алеппо. В 2018 году турецкие войска оккупировали областной центр Африн по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов.