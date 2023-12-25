Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Лидеры стран экономического совета планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов, рассказали в пресс-службе казахстанского президента

АСТАНА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и встрече глав государств СНГ. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Казахстана также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.