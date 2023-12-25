"Хезболлах" атаковала израильские позиции в трех пограничных районах

По информации телеканала Al Jadeed, шиитские бойцы использовали при атаках противотанковые ракеты и минометные установки

БЕЙРУТ, 25 декабря. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" подвергли обстрелу позиции израильской армии в трех пограничных районах. Как сообщил телеканал Al Jadeed, шиитские бойцы использовали при атаках противотанковые ракеты и минометные установки.

Удары были нанесены по укрепрайонам вблизи еврейских поселений Бейт-Гилель, Матат и Саса. О последствиях этих атак и возможных потерях сведений не приводится.

Отряды "Хезболлах" открыли также огонь по израильским солдатам возле армейской казармы в Биркет-Рише. В коммюнике военно-информационной службы формирования утверждается, что в рядах противника есть раненые.

В ответ израильская артиллерия обстреляла окрестности населенных пунктов Кфар-Килла, Мейс-эль-Джебель, Теллет-Хамамис и Эль-Эдейса, откуда были выпущены ракеты и реактивные снаряды. В результате погибли два бойца "Хезболлах".