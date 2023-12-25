Агентство ЕС ожидает более 1 млн заявок на получение убежища по итогам года

По словам главы EUAA Нины Грегори, только в октябре агентство зарегистрировало около 123 тыс. прошений, что стало самым высоким месячным показателем за последние семь лет

БЕРЛИН, 25 декабря. /ТАСС/. Эксперты агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) ожидают, что по итогам года в странах Евросоюза будет зарегистрировано более 1 млн заявлений, поданных на получение убежища. Об этом сообщили газеты медиагруппы Funke со ссылкой на главу агентства Нину Грегори.

По ее словам, общее количество прошений о предоставлении убежища в странах ЕС в 2023 году окажется "намного больше 1 млн". "Мир становится все более нестабильным, поэтому потребность беженцев в защите не уменьшится в 2024 и последующих годах, а в некоторых случаях вырастет", - отметила глава EUAA.

По данным Грегори, только в октябре агентство зарегистрировало около 123 тыс. прошений, что стало самым высоким месячным показателем за последние семь лет. К концу октября было зарегистрировано около 937 тыс. заявлений, что на 22% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период, добавила она.

Страны ЕС согласовали 20 декабря пакт о миграции и предоставлении убежища. Он предполагает создание единого механизма "гибкой солидарности", в рамках которого страны сообщества должны будут реагировать на усиление миграционного потока в любую из стран сообщества. Речь идет либо о перемещении части нелегалов на территорию другой страны ЕС, либо о выплате компенсации за каждого непринятого мигранта. Инициатива также предусматривает усиление контроля на внешних границах Евросоюза.