СМИ: беспилотник иракских шиитов нанес удар по военной базе США в аэропорту Эрбиля

По информации Shafaq News, ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака"

БЕЙРУТ, 25 декабря. /ТАСС/. Военная база США, расположенная на территории международного аэропорта города Эрбиль (425 км от Багдада), подверглась удару дрона-камикадзе. Об этом сообщил новостному порталу Shafaq News источник в автономной администрации Иракского Курдистана.

"Заминированный беспилотник атаковал базу международной коалиции под эгидой США в аэропорту Эрбиля", - указал источник. При этом он не уточнил, привела ли атака к потерям в рядах американских сил.

Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", которое ранее объявило о нанесении ударов по американской базе возле нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По сведениям телеканала CNN-Arabic, с 20 декабря шиитские бойцы предприняли четыре атаки на американские военные объекты в Сирии и Ираке. Всего с 17 октября было совершено свыше 90 нападений на базы США.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что "увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".