Лукашенко назвал "дурью" слова Борреля, что нужно готовиться к "затяжному конфликту" с РФ

Президент Белоруссии заметил, что ни россияне, не белорусы воевать не стремятся

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не до нового конфликта с НАТО. Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, призвавшего готовиться к "затяжному конфликту" с Россией.

"Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал, так, по-хозяйски. Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же, на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал", - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер заметил, что ни россияне, ни белорусы воевать не стремятся. "Нам что, до войны сегодня новой? Нам с этой надо разобраться. Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно, и не только для нас, но и для них, чтобы не потерять Украину", - подчеркнул он.

Боррель ранее заявил, что Россия одержит верх в конфликте на Украине, если Евросоюз не мобилизует все свои возможности. Он также утверждал, что Россия не останется удовлетворенной "ограниченной территориальной победой", и призвал "готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени".