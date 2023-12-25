В Ираке заявили, что несколько человек пострадали при ударе по базе США в аэропорту Эрбиля

Официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами республики генерал Яхья Расул назвал произошедшее терактом

БЕЙРУТ, 25 декабря. /ТАСС/. Несколько человек пострадали при атаке беспилотника на военную базу США, расположенную на территории международного аэропорта города Эрбиль (административный центр Иракского Курдистана - автономного региона на севере Ирака). Об этом сообщил официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами республики генерал Яхья Расул.

По его словам, которые приводит агентство INA, "есть несколько пострадавших в результате инцидента". Кроме того, "была нарушена работа аэропорта, что повлияло на расписание гражданских авиарейсов", уточнил Расул. Он назвал произошедшее терактом.

Как передавал новостной портал Shafaq News, военная база США в Эрбиле подверглась удару беспилотника-камикадзе со взрывчаткой. Ответственность взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", которое также объявило о нанесении ударов по американской базе возле нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили, что увеличат количество военных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь израильской армии, "убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".