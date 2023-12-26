США сообщили о нанесении ударов по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке

По данным CENTCOM, несколько боевиков группировки в результате атаки погибли

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесло удары по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии.

"CENTCOM нанесло удары по объектам террористической группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на многочисленные нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии, американские силы нанесли авиаудары по объектам "Катаиб Хезболлах" <...> 25 декабря", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в социальной сети X (ранее Twitter).

В сообщении отмечается, что в результате ударов были уничтожены несколько объектов "Катаиб Хезболлах" и, вероятно, погибли несколько боевиков группировки. "Признаков, что пострадали гражданские лица, нет", - указывается в заявлении.

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс. Ранее заместитель генсекретаря ливанской шиитской партии "Хезболлах" Наим Касем заявил, что атаки на базы США в Сирии и Ираке имеют крайне большое значение для прекращения агрессии Израиля против сектора Газа.