США сообщили, что трое военных пострадали при атаке группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке

Президент Соединенных Штатов Джо Байден приказал подготовить варианты ответных действий против ответственных за нападение

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Трое военнослужащих США получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, в результате атаки шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" на севере Ирака. С соответствующим письменным заявлением выступила в понедельник руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Сегодня рано утром на севере Ирака американские военнослужащие были атакованы беспилотником-камикадзе. В результате нападения три американских военнослужащих получили ранения, один из них тяжелые", - отметила она. По версии представителя Белого дома, "ответственность за нападение взяла на себя поддерживаемая Ираном вооруженная группировка "Катаиб Хезболла" и связанные с ней формирования".

"Президент [США Джо] Байден был незамедлительно проинформирован о нападении сегодня утром, и он приказал Минобороны подготовить варианты ответных действий против ответственных [за это нападение]. Эти варианты были представлены сегодня днем президенту во время телефонного разговора с министром обороны [США Ллойдом] Остином и членами команды президента по национальной безопасности. В ходе этого разговора президент распорядился нанести удары по причастным к деятельности беспилотных летательных аппаратов трем объектам, используемым "Катаиб Хезболлах" и связанными с ней группировками", - подчеркнула Уотсон.

"Если эти атаки будут продолжаться, Соединенные Штаты предпринимут действия в то время и в том виде, которые мы сами изберем", - заключила она.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по объектам "Катаиб Хезболлах" в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. По его версии, свидетельства того, что пострадали мирные жители отсутствуют.