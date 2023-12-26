СМИ: не менее 10 иракских силовиков пострадали при авиаударах США

В результате обстрелов также погиб один человек, еще шесть бойцов неназванных группировок получили ранения

КАИР, 26 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 10 сотрудников силовых структур Ирака получили ранения в результате авиаударов США. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их сведениям, американские военные нанесли удары по целям в провинциях Бабиль и Васит. В результате обстрелов также погиб один человек, еще шесть бойцов неназванных группировок получили ранения.

В свою очередь телеканал Ash-Sharq со ссылкой на источники проинформировал, что лагерь проиранского шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджабаа" в иракской провинции Васит подвергся атаке с помощью беспилотника.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии.