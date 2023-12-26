В Николаеве промышленные склады получили повреждения после взрывов

Пресс-служба Сил обороны юга Украины в свою очередь сообщила о пожаре на территории инфраструктурного объекта в Одесской области

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Складские помещения промышленного предприятия получили повреждения в городе Николаеве на юге Украины, где ночью произошли взрывы. Об этом заявил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

"Зафиксировано повреждение складских помещений", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, пресс-служба Сил обороны юга Украины сообщила о пожаре на территории инфраструктурного объекта в Одесской области. Уточняется, что возгорание ликвидировано.

Вечером в понедельник сообщалось о взрывах в Одесской области, позже ночью взрывы также прогремели в Николаеве.