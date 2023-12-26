На Украине заявили о разоблачении 220 групп, помогавших уклонистам бежать за границу

Правоохранительные органы начали более 1,6 тыс. уголовных производств на основе сообщений от оперативно-разыскных подразделений Госпогранслужбы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) пресекла деятельность более 220 групп, помогавших гражданам незаконно пересекать границу. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"С начала этого года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, которые специализировались на трансфере украинских мужчин за границу, - говорится в тексте. - Правоохранительные органы начали более 1,6 тыс. уголовных производств на основе сообщений от оперативно-разыскных подразделений Госпогранслужбы".

В ГПСУ уточнили, что большинство случаев незаконного перехода границы фиксируется вне установленных пунктов пропуска. На КПП в основном выявляются попытки "имитации наличия оснований легального выезда", однако "пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы на выезд около 100 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска и не соблюдают условия пересечения". В связи с этим, лишены лицензий 85 организаций, которые подозреваются в выдаче фиктивных документов на выезд, сообщили в ГПСУ.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. При некоторых исключениях им запрещен выезд за рубеж, а повестки вручают в госучреждениях и любых общественных местах. По данным украинских СМИ, большое число мужчин буквально месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Мобилизация привела к многочисленным скандалам, а погранслужба и силовики регулярно отчитываются о пресечении попыток незаконного выезда из страны военнообязанных. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, негодные к службе по состоянию здоровья, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.