В Киеве объяснили появление блокпостов в городе проведением учений

На учениях будут отрабатывать проверки транспорта и документов, а также "определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Военные власти Киева заявляют, что блокпосты, о появлении которых ранее писали пользователи соцсетей и некоторые СМИ, устанавливаются в рамках учений, которые пройдут в нескольких районах города.

"Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить обучение в разных районах столицы с 25 по 28 декабря. Эти учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений", - говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Там утверждают, что на учениях будут отрабатывать проверки транспорта и документов, а также "определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия".

В понедельник украинские СМИ и Telegram-каналы сообщили о появлении блокпостов на улицах Киева. Предполагалось, что ужесточения контроля связано с поиском уклоняющихся от мобилизации.

24 декабря советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак сообщил, что в конце месяца во всех украинских городах установят блокпосты для выдачи повесток скрывающимся от мобилизации. Никто из представителей местных властей или военного руководства эту информацию не подтверждал, но в местных СМИ и соцсетях стали публиковать фотографии, на которых, как утверждали пользователи, были запечатлены такие блокпосты. В частности, сообщалось об их появлении в одном из районов Киева.

Мобилизация и ее ужесточение

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им, за несколькими исключениями, запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых общественных местах. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам, а погранслужба и силовики регулярно отчитываются о пресеченных попытках незаконного выезда из страны военнообязанных.

В последнее время в украинских СМИ и соцсетях активно обсуждалась подготовка законопроекта о новых правилах мобилизации. Документ долгое время находился в стадии разработки, но даже той информации, что поступала в СМИ от их источников и депутатов, хватило для возникновения множества дискуссий. Поздно вечером 25 декабря документ все же внесли в Раду. Параллельно в парламент внесли еще один законопроект, направленный на усиление административной и уголовной ответственности за нарушение правил военного учета и мобилизации.