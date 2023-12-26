На Украине заявили, что новый законопроект грозит обвалить рейтинги Зеленского и Залужного

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко предположил, что законопроект под давлением Кабинета министров будет принят, но президент наложит на него вето

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Новый законопроект о мобилизации, вызвавший большой резонанс на Украине, может привести к резкому снижению популярности как президента Владимира Зеленского, так и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

"Более контроверсионного законопроекта еще не было. Если он станет законом, рейтинг Зе (Зеленского - прим. ТАСС) и За (Залужного - прим. ТАСС) будет, как у позднего Юща (экс-президента Виктора Ющенко - прим. ТАСС)", - написал Шевченко в Telegram-канале.

При этом депутат высказал предположение, что законопроект под давлением Кабинета министров будет принят, но президент наложит на него вето.

Виктор Ющенко, возглавлявший страну в 2005-2010 годах, на выборах 2010 года получил поддержку лишь 5,45% избирателей, проиграв Виктору Януковичу.

25 декабря правительство внесло в Раду законопроект о новых правилах мобилизации, который еще на этапе разработки вызвал множество дискуссий в украинском обществе. Среди основных нововведений - ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизации, возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинские власти намерены также мобилизовать инвалидов III группы. Отсутствие глаза, кисти руки, легкого или почки больше не будут основанием для отсрочки. Местные власти и работодатели должны будут обеспечивать прибытие граждан в военкоматы, предлагается также отменить срочную службу и ввести всеобщую военную подготовку.

Как сообщил депутат Рады Александр Горенюк, голосование по законопроекту в первом чтении может состояться уже 10-12 января 2024 года, после внесения правок его рассмотрение во втором чтении намечено на конец января, а после подписания закона президентом он вступит в силу через месяц после публикации.