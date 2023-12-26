Советник Нетаньяху сравнил "дерадикализацию Газы" с отходом Германии от нацизма

Израильский премьер ранее указал, что дерадикализация - это одно из условий достижения мира в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Израиль рассчитывает, что ему удастся дерадикализировать Газу подобно Германии и Японии после Второй мировой войны. Об этом заявил советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

"Мы считаем, что это возможно. Тот факт, что [радикальное палестинское движение] ХАМАС обрушило на нас всех эту страшную войну, которая привела к разрушениям и смертям, дискредитирует в глазах многих жителей Газы путь ХАМАС, основанный на радикализации, экстремизме и фанатизме. И подобно тому, как победа во Второй мировой войне привела к дерадикализации таких стран, как Япония и нацистская Германия, которые теперь представляют собой здоровые демократии, мы считаем, что нечто похожее может случиться в Газе", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Как ранее указал израильский премьер в статье для газеты The Wall Street Journal, дерадикализация Газы - это одно из условий достижения мира в секторе Газа, наравне с уничтожением движения ХАМАС и демилитаризацией палестинского анклава.