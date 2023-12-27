Посольство Белоруссии в Экваториальной Гвинее откроют до 1 августа 2024 года

Глава белорусского МИД Сергей Алейник отметил, что экватогвинейская сторона намерена открыть собственное представительство в Минске

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Белоруссия планирует до 1 августа 2024 года открыть посольство в Экваториальной Гвинее. Соответствующее постановление Совета министров республики опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Открыть до 1 августа 2024 года посольство Республики Беларусь в Республике Экваториальная Гвинея", - говорится в документе.

В конце октября министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник сообщил о том, что республика завершает подготовку к открытию посольства в Экваториальной Гвинее. При этом он отметил, что экватогвинейская сторона проинформировала о намерении открыть посольство в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о намерении Минска расширять сотрудничество со странами Африки. В ходе состоявшегося в начале декабря визита в Экваториальную Гвинею белорусский лидер и президент африканской страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого подписали дорожную карту развития сотрудничества на период с 2024 по 2026 год.