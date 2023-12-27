СМИ: в иракской провинции Анбар атаковали ракетами военную базу США

По данным телеканала Al Hadath, на американском объекте раздалось три взрыва

БЕЙРУТ, 27 декабря. /ТАСС/. Военная база США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар подверглась ракетным ударам. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath.

По его информации, на американском военном объекте раздалось три сильных взрыва. О последствиях атаки сведений не приводится.

Ранее шиитские вооруженные формирования, входящие в движение "Исламское сопротивление Ирака", использовали беспилотники-камикадзе для атаки на базу международной коалиции под эгидой США в аэропорту Эрбиль. Как сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), в результате этой атаки получили ранения трое американских военнослужащих, один из них находится в тяжелом состоянии. СЕНТКОМ также информировал о нанесенных 26 декабря ответных ударах по базам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", действующей на территории Ирака.

В Багдаде осудили американские атаки, расценив их как враждебный акт. В пресс-службе премьер-министра Ирака уточнили, что в результате авиаударов погиб 1 человек и еще 18 были ранены.

По сведениям телеканала CNN-Arabic, с 20 декабря шиитские бойцы предприняли шесть атак на американские военные объекты в Сирии и Ираке. Всего с 17 октября было совершено свыше 90 нападений на базы США.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что "увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".