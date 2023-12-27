Украина с 27 июля потратила на производство сериалов почти $8 млн из госбюджета

Как напомнил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, вопрос о тратах на производство сериалов в условиях военного положения и огромного дефицита бюджета уже становился темой скандалов в украинском обществе

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Украина за пять месяцев израсходовала из госбюджета на производство сериалов 248,4 млн гривен ($7,57 млн). Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Депутат напомнил, что вопрос о тратах на производство сериалов в условиях военного положения и огромного дефицита бюджета уже становился темой скандалов в украинском обществе и в июле этого года стоил поста министру культуры Александру Ткаченко. Тогда же президент Владимир Зеленский призвал находить на подобные статьи внебюджетные средства. Однако ситуация, по словам Железняка, не изменилась.

"Вчера я вытаскиваю все проводки (бухгалтерская запись - прим. ТАСС) государственного предприятия (ГП) "Мультимедийная платформа иновещания Украины". <...> Знаете, на какую сумму была произведена оплата на закупку именно сериалов с 27 июля по сегодня? На 248,4 млн гривен ($7,57 млн)", - написал депутат в своем Telegram-канале.

В течение 2023 года на Украине разгорелось несколько скандалов вокруг расточительных трат, осуществляемых из государственного бюджета в условиях военного положения. В числе прочего общественное возмущение вызвало финансирование министерством культуры и информационной политики развлекательных сериалов, в результате чего глава ведомства был уволен. Тем не менее в бюджете 2024 года на производство сериалов вновь заложено 440 млн гривен, или $12,2 млн. Как подчеркивал ранее Железняк, при пересмотре проекта бюджета ко второму чтению с целью уменьшения внешних заимствований эта сумма осталась без изменений.

На Украине принят бюджет на 2024 год с дефицитом $43,5 млрд. Согласно документу, внешние заимствования страны должны были составить $41 млрд. Однако есть опасения, что в бюджет заложено больше поступлений, чем западные партнеры готовы предоставить. В последние дни эта озабоченность еще больше усилилась в связи с тем, что в ходе состоявшегося в середине декабря саммита Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не одобрил пакет помощи Киеву на $61 млрд. В этих условиях 20 декабря Минфин Украины сообщил о принятии ряда мер по активизации внутреннего рынка заимствований, а также по максимизации доходов и сокращению расходов госбюджета, в результате которых запрос Киева на предоставление в следующем году внешней помощи со стороны Запада удалось снизить с $41 млрд до $37,3 млрд.