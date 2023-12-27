Отряды "Хезболлах" выпустили 12 ракет по военным позициям на израильской территории

Сведений о последствиях ударов и пострадавших не приводится

БЕЙРУТ, 27 декабря. /ТАСС/. Позиции израильской армии в пограничных районах с Ливаном подверглись обстрелу отрядов вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах".

Как сообщил телеканал Al Jazeera, шиитские бойцы выпустили 12 ракет в сторону израильской территории, зафиксировано их падение в районе израильских постов в Верхней Галилее, а также на высотах Шебаа и Кфар-Шуба. Сведений о последствиях ударов и пострадавших не приводится.

Израильские танки открыли огонь по окрестностям населенных пунктов Аит-эш-Шааб и Эль-Хиям, откуда велся обстрел северных районов Израиля.

26 декабря артиллерия израильских войск выпустила за сутки не менее 250 снарядов по населенным пунктам на юге Ливана. Как сообщил новостной портал Naharnet, под обстрел попали 34 поселка, было разрушено 8 домов и еще более чем 29 причинен материальный ущерб.

Шиитская милиция "Хезболлах" заявила, что потеряла во вторник в результате израильских атак двух бойцов. Погиб также один спасатель из Службы гражданской обороны. Среди мирных жителей получили ранения пять человек.