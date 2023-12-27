В МИД Венгрии заявили, что время для встречи Орбана с Зеленским пока не наступило

По словам главы ведомства Левенте Мадьяра, подготовка к встрече премьера Венгрии с президентом Украины продолжается

БУДАПЕШТ, 27 декабря. /ТАСС/. Подготовка к встрече премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжается, но время для нее пока не наступило, поскольку не решеены несколько спорных вопросов. Об этом сообщил в интервью газете Magyar Nemzet замминистра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр.

"При подготовке к встрече Владимира Зеленского и Виктора Орбана мы поставили условие, что сначала необходимо договориться о том, как урегулировать споры за столом переговоров. Мы еще не достигли этого момента, поэтому встреча сейчас была бы несвоевременной, но мы работаем над этим. Украинцы предприняли некоторые шаги, чтобы удовлетворить наши претензии", - отметил заместитель главы МИД.

За последние два года у Орбана не было ни одной полноценной встречи с Зеленским, в отличие от лидеров других стран Евросоюза он ни разу за это время не посещал Киев. Однажды они обменялись несколькими фразами на саммите ЕС в Брюсселе, куда в качестве гостя приезжал украинский президент, а 10 декабря коротко поговорили в Буэнос-Айресе на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Там Орбан получил приглашение приехать в Киев.

На пресс-конференции по итогам года 21 декабря венгерский премьер утвердительно ответил на вопрос, принял ли он это приглашение, но добавил, что встреча с Зеленским должна быть подготовлена. Он уточнил, что заняться этим поручено министрам иностранных дел Венгрии и Украины, однако, когда может состояться такая встреча, пока не решено.

8 декабря Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену некоторых языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время ограничения в использовании русского языка на Украине сохраняются и становятся бессрочными.

Правительство Венгрии заявило, что изучит этот документ и посмотрит, как он будет выполняться на практике. В целом Будапешт достаточно скептически отреагировал на попытки Киева исправить ситуацию, напомнив, что за последние восемь лет правам венгерской общины в Закарпатье был нанесен слишком большой ущерб.