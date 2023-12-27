МИД Грузии призвал страны отреагировать на передачу РФ госдачи в Абхазии

В Тбилиси считают, что соглашение о передачи России участка земли "не имеет юридической силы"

ТБИЛИСИ, 27 декабря. /ТАСС/. МИД Грузии призвал международное сообщество отреагировать на передачу в собственность России госдачи "Пицунда" на территории Абхазии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Министерство иностранных дел Грузии обращается к международному сообществу, чтобы оно должным образом оценило очередной незаконный шаг, направленный Российской Федерацией в сторону посягательства на суверенитет и территориальную целостность Грузии", - утверждается в заявлении.

Грузинская сторона считает, что соглашение о передачи России участка земли на территории Абхазии "не имеет юридической силы".

Соглашение также осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В среду парламент Абхазии ратифицировал на внеочередном заседании соглашение о передаче России госдачи "Пицунда", которое было подписано 19 января 2022 года в Москве. Речь о земельном участке в 180 га и прилегающей к нему акватории моря. Согласно указанным в документе географическим координатам, территория включает не только саму госдачу, но и часть дороги в селе Лдзаа, въезд на курорт Пицунда. Соглашение вызвало протесты в Абхазии. Возмущение общественности вызывали координаты, указанные в договоре, и возможность передачи объекта третьим лицам в случае расторжения соглашения.

26 декабря министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что в соглашение с российской стороной внесены "необходимые исправления". Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что территория "передается в аренду сроком на 49 лет", а "в собственность передаются только здания". Он пояснил, что "в перечне координатных точек, определяющих границы земельных участков и границы акватории, изначально были допущены неточности".