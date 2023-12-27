ЦРУ не предоставило данных о взятках за корректировку позиции по происхождению COVID-19

Стратегический исследовательский институт США Heritage Foundation запросил документы относительно "истории оплаты труда, включая присуждение любого вида финансовых поощрений" сотрудникам, занимавшимся расследованием истоков вируса

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) не предоставило документов, касающихся расследования о происхождении вируса COVID-19. Сотрудники ведомства, как предполагается, могли получать взятки за смену позиции относительно истоков вируса, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на документ.

"Этот иск на основании Закона о свободе информации <...> нацелен на то, чтобы заставить ЦРУ предоставить документы, касающиеся заявлений, что сотрудники ЦРУ, которым было поручено выяснить происхождение COVID-19, получали денежные вознаграждения, взамен на это меняя свою позицию относительно истоков вируса", - говорится в судебном иске стратегического исследовательского института США Heritage Foundation, который попал в распоряжение издания.

В нем указано, что ЦРУ не предоставило "запрошенные записи", не смогло доказать, что это соответствует закону, не дало представления о том, какой именно объем информации утаивается, и не указало причины таких действий. Организация запросила документы относительно "истории оплаты труда, включая присуждение любого вида финансовых поощрений" сотрудникам, занимавшимся расследованием истоков вируса.

В феврале газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным разведывательным докладом, сообщила, что Министерство энергетики США пересмотрело свое мнение о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 в пользу версии о лабораторной утечке. Изменение позиции зафиксировано в обновлении к датированному 2021 годом документу офиса директора национальной разведки Эврил Хейнс. Таким образом, Министерство энергетики США стало вторым федеральным ведомством вслед за ФБР, которое придерживается версии лабораторной утечки вируса. Еще четыре ведомства по-прежнему считают, что вирус перешел от животного к человеку естественным путем, а два, в том числе ЦРУ, не определились.