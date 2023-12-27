Эрдоган сравнил действия Нетаньяху в Газе с преступлениями Гитлера

Президент Турции вновь обвинил Запад в бездействии на фоне трагедии в Газе

СТАМБУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Военные преступления, которые в Газе совершает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, сравнимы с деяниями нацистского режима во главе с Гитлером. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре. Его выступление транслировал телеканал TRT Haber.

"С начала нападений [в Газе] прошло 80 дней, все ценности человечества за это время были расстреляны. Никакой разницы между Нетаньяху, преступлениями, которые он совершает сегодня, и Гитлером, тем, что происходило 80 лет назад в нацистской Германии, нет", - сказал Эрдоган.

Президент Турции вновь обвинил Запад в бездействии на фоне трагедии в Газе. "Германия до сих пор расплачивается за то, что сделал Гитлер, поэтому она безмолвствует. У Запада есть долги перед Израилем, у Турции их нет. "Америка оказывает Израилю всевозможную помощь, с этой помощью Израиль убивает жителей Газы", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее он называл Нетаньяху военным преступником и сообщал, что порядка 3 тыс. адвокатов подали в Международный уголовный суд в Гааге иски с требованием привлечь премьера Израиля к уголовной ответственности за военные преступления, которые Израиль совершает в секторе Газа.