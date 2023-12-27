AFP: ЦАР диверсифицирует партнерство в области военного сотрудничества

В рамках реконструкции национальной армии республика обратилась к государствам, которые помогают стране обучать солдат, сообщило агентство

НАЙРОБИ, 27 декабря. /ТАСС/. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) в настоящий момент проводит политику диверсификации военного партнерства, обращаясь как к России, так и к Анголе, Марокко, Гвинее и США. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Альберта Ялоке Мокпеме.

Ранее французская радиостанция RFI сообщила, что Banсroft, частная военная компания (ЧВК) из США, планирует начать работу в Центрально-Африканской Республике по договоренности с правительством страны, сотрудники компании уже якобы находятся в столице ЦАР городе Банги.

Пресс-секретарь президента ЦАР в беседе с AFP не подтвердил этого, добавив, что Банги проводит "работу по диверсификации своих отношений" с точки зрения безопасности. "В рамках реконструкции национальной армии мы обратились к партнерам, включая Российскую Федерацию, Анголу, Марокко, Гвинею, которые помогают нам обучать наших солдат... США также предлагают обучать наших солдат как на территории ЦАР, так и на американской земле".

Как заявили агентству в пресс-службе ЧВК Banсroft, они ведут переговоры о сотрудничестве с властями ЦАР, однако пока их сотрудники не дислоцированы в стране. "Начиная с июля Banсroft согласовала рамки для обсуждения возможных будущих действий с правительством ЦАР", - приводит цитату пресс-службы ЧВК AFP.

Как заявил ранее в интервью ТАСС посол РФ в ЦАР Александр Бикантов, ЦАР заинтересована в увеличении количества российских военных инструкторов в стране. На ноябрь 2023 года в ЦАР работали 1890 военных специалистов из России, направленных по официальному запросу властей африканской страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что президент и правительство ЦАР высоко оценивают их работу.