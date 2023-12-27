Япония стала третьим крупнейшим донором финансовой помощи для Украины после ЕС и США

В 2023 году страна направила Киеву $3,7 млрд льготного финансирования и грантов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Япония в 2023 году стала третьим по объемам донором финансовой помощи для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе украинского правительства.

"Япония является третьим крупнейшим донором финансовой помощи Украине. В 2023 году в наш госбюджет было направлено $3,7 млрд льготного финансирования и грантов", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского кабмина.

В свою очередь депутат Верховной рады, первый замглавы финансового комитета Ярослав Железняк добавил, что в 2024 году Киев рассчитывает получить от Токио порядка $2 млрд. Он пояснил, что эта страна стала третьим донором по объему выделенного Украине финансирования. На первом месте ЕС, от которого было получено $19,93 млрд, далее следуют США, выделившие $10,9 млрд. Ранее Железняк сообщил, что с начала года украинский бюджет получил от международных партнеров $42,5 млрд.

Правительство Японии неоднократно объявляло о выделении помощи Украине напрямую, а также через программы Всемирного банка.

В бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит $43,5 млрд. Согласно документу, внешние заимствования страны должны составить $41 млрд. Однако высказываются опасения, что в бюджет заложено больше поступлений, чем готовы предоставить западные партнеры. В последнее время эта озабоченность еще больше усилилась в связи с тем, что в ходе саммита Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны.

Бюджет Украины на текущий год также был составлен с рекордным дефицитом, покрыть который самостоятельно страна была не в состоянии. При этом Верховная рада дважды в этом году увеличивала расходы на военные нужды. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что экономика страны теперь может выживать исключительно за счет иностранной финансовой помощи.