В Словакии проверят законность передачи военной помощи Украине

Правительство премьера Роберта Фицо отказалось от оказания военной помощи Украине

БРАТИСЛАВА, 27 декабря. /ТАСС/. Законность при передаче Словакией в дар Украине военной помощи проверит Высшее контрольное управление Словакии. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба ведомства.

"Закупка, хранение и утилизация вакцин против заболевания ковид, соблюдение норм закона при передаче в дар Украине военного имущества, эффективность использования поставщиков в государственном и общественном управлении, а также работу водоснабжающих компаний и администрации президента [Словакии] - только часть проверок, которые в 2024 году осуществит Высшее контрольное управление Словакии", - говорится в документе. Это ведомство в структуре государственной власти реализует контроль за распоряжением бюджетом и имуществом страны.

Правительство премьера Роберта Фицо, назначенное 25 октября текущего года по итогам состоявшихся в Словакии в сентябре парламентских выборов, отказалось от оказания военной помощи Украине. Кабмин остановил направление этой стране 14-го пакета такого вида поддержки на сумму €40,3 млн. Предыдущие власти послали Киеву боеприпасы, оружие и технику, стоимостью свыше €670 млн.