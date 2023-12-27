Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор

Ему было 98 лет

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший председатель Еврокомиссии, французский политический и государственный деятель Жак Делор умер в возрасте 98 лет. Об этом Agence France-Presse сообщила дочь политика, мэр города Лилль Мартин Обри.

"Он умер сегодня утром в своем парижском доме во сне", - сказала Обри.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сожаление в связи со смертью политика. "Его приверженность, его идеалы и его праведность всегда будут вдохновлять нас. Я преклоняюсь перед его работой и разделяю боль его близких", - написал французский лидер на своей странице в Х (ранее Twitter).

В январе 1985 году Делор стал президентом Комиссии европейских сообществ (ЕЭС), которая в 1993 году была переименована в Европейскую комиссию, и возглавлял ее три срока - до конца января 1995 года. Делор был инициатором создания Белой книги, которая содержала план реализации его "Программы 1992" по формированию Единого европейского рынка. Политик также выступал за развитие экономических и политических связей с Россией. В 1994 году было заключено Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС. В 1988 году Делор содействовал подписанию декларации о взаимном признании между ЕЭС и СССР.