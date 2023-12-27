Оппозиция вновь устроила шествие в Белграде

Около 400 протестующих вышли на проезжую часть и отправились к зданию "Радио и Телевидение Сербии"

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" устроили очередную акцию протеста у стен Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, после чего провели шествие по городу. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, около 400 протестующих вышли на проезжую часть и отправились к зданию "Радио и Телевидение Сербии".

Демонстранты прошли по центральным улицам города, скандируя призывы отпустить всех задержанных за беспорядки. Протестующие следовали с музыкальным оборудованием, сопровождая призывы свистом и музыкой.

Вместе с тем, заметно значительное сокращение числа протестующих, а также продолжительности протестной акции, которая в среду продлилась менее полутора часов.

Ранее в среду сторонники студенческой организации "Борьба", поддерживающей оппозиционную коалицию "Сербия против насилия", анонсировали на 29 декабря протестную акцию в сербской столице продолжительностью 24 часа, в рамках которой будут блокированы основные городские магистрали.

Представители блока "Сербия против насилия" утверждают, что результаты прошедших в стране 17 декабря парламентских и муниципальных выборов были сфальсифицированы. 18 декабря оппозиционеры начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии, а 24 декабря попытались взять штурмом здание городской администрации Белграда. Беспорядки были подавлены полицией, 38 человек были задержаны. Президент Сербии Александар Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда атакой на суверенитет республики, а премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках.

По решению Республиканской избирательной комиссии 30 декабря пройдут перевыборы на 28 участках. "Сербия против насилия" заявила об отказе принимать в них участие. Оппозиционеры также объявили, что намерены провести крупную акцию протеста в Белграде в день повторного голосования.