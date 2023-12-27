Reuters: США планируют выделить Украине дополнительно $20 млн в качестве военной помощи

Пресс-служба Белого дома не размещала заявлений, связанных с оказанием помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов намерена выделить Украине дополнительную военную помощь в размере $20 млн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

Пресс-служба Белого дома в среду не размещала заявлений, связанных с оказанием помощи Киеву. На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что США могут предоставить Киеву до конца года последний пакет военной помощи. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты фактически исчерпали источники финансирования поддержки Украины в связи с тем, что Конгресс не одобрил дополнительных ассигнований.