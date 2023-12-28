Эксперт: конфронтация на границе Ливана и Израиля может перерасти в открытую войну

Ливанский генерал Наджи Маляиб отметил, что зона военных действий охватывает новые районы

БЕЙРУТ, 28 декабря. /ТАСС/. Расширение масштабов вооруженной конфронтации на ливано-израильской границе усиливает вероятность военного сценария. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС ливанский генерал Наджи Маляиб, который считается ведущим экспертом по военно-стратегическим вопросам на Ближнем Востоке.

"С каждым днем ситуация на юге Ливана становится сложнее, зона военных действий охватывает новые районы, - отметил собеседник. - В результате угроза перерастания пограничного конфликта в открытую войну может стать реальностью".

По его словам, израильские удары по базам шиитской милиции "Хезболлах", которые находятся в 20 км и более от границы, "являются нарушением условных правил ведения боевых операций при пограничном конфликте". "В свою очередь бойцы "Хезболлах", которые взяли на себя роль защитников населения южных районов, не могут не реагировать на израильские артобстрелы и авиаудары по гражданским объектам и жилым домам, - подчеркнул эксперт. - Их ответные атаки на еврейские поселения на севере Израиля придают начавшимся 8 октября перестрелкам все более ожесточенный характер".

Как считает генерал Маляиб, открытие "вспомогательных фронтов" в Ираке, Йемене и Сирии расширило географию вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, но не остановило израильской агрессии в секторе Газа. "Теперь нельзя исключать, что убийство в Дамаске высокопоставленного иранского генерала Рази Мусави повлечет за собой кардинальное изменение в раскладе сил в случае ответной антиизраильской операции со стороны Тегерана", - отметил он.

25 декабря иранское агентство Tasnim сообщило, что глава группы военных советников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) генерал Рази Мусави погиб в результате атаки израильских ВВС в районе Сейида-Зейнаб на юге Дамаска. По дому, в котором он находился, было выпущено три ракеты. Командование КСИР пообещало отомстить Израилю за убийство своего генерала.