Блинкен заявил, что США продолжат добиваться освобождения Уилана

По версии госсекретаря Соединенных Штатов, Пол Уилан "лишь за последний год подвергался нападению со стороны других заключенных и преследованию" со стороны российских средств массовой информации

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не прекратит прилагать усилия с целью возвращения в США осужденного в РФ Пола Уилана, пока он не будет освобожден. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в среду.

"С момента, когда президент [США Джо] Байден вступил в должность, Соединенные Штаты обеспечили освобождение более 40 человек, которые были неправомерно задержаны, и не проходит и дня, чтобы американское правительство не прилагало активных усилий по возвращению Пола домой. Мы не успокоимся, пока он не вернется благополучно к семье, где он и должен быть", - отмечается в документе. По версии руководителя американского внешнеполитического ведомства, Уилан "лишь за последний год подвергался нападению со стороны других заключенных и преследованию" со стороны российских СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 декабря заявил журналистам, что ему неизвестно об интервью, в котором Уилан, отбывающий наказание за шпионаж в колонии в Мордовии, пожаловался на притеснения со стороны сотрудников колонии и попытки вымогательства.

Ранее Уилан в интервью вещательной корпорации Би-би-си обвинил власти США в том, что они бросили и предали его, упустив несколько возможностей для обмена своего гражданина.

14 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции отметил, что Россия не отказывается от обмена заключенными с США, но эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны. Путин добавил, что контакты с США на этот счет идут. При этом президент подчеркнул, что гуманитарные соображения должны лежать в основе этих решений.

Уилан, имеющий гражданства Великобритании, Ирландии, Канады и США, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 276 УК РФ. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.