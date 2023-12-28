Республиканцы попросили Верховный суд разрешить Трампу участвовать в праймериз в Колорадо

В документе, подготовленном представителями Республиканской партии США, отмечается, что государство "вмешалось в праймериз, необоснованно ограничив возможности выбирать кандидатов"

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Представители Республиканской партии США в Колорадо подали апелляцию в Верховный суд с просьбой отменить постановление, согласно которому бывший президент страны Дональд Трамп не может участвовать в первичных выборах (праймериз) в этом штате.

Как следует из документа, поданного республиканцами, государство "вмешалось в праймериз, необоснованно ограничив возможности партии выбирать своих кандидатов". Они считают, что такое решение было принято на основании "субъективного заявления о восстании".

Верховный суд Колорадо ранее запретил голосовать за Трампа на праймериз от Республиканской партии в этом штате. Такое решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к конституции, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение было внесено после Гражданской войны в США 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.