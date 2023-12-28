СМИ: в результате воздушных ударов авиации Израиля погибли десятки жителей сектора Газа

По данным агентства WAFA, налету подвергся лагерь беженцев Магази

ДУБАЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Десятки жителей сектора Газа, большинство из которых женщины и дети, погибли в результате серии воздушных ударов израильской авиации по населенным пунктам анклава. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Авиаудару со стороны Израиля 28 декабря подвергся лагерь беженцев Магази. В районе города Дейр-эль-Балах под обстрел попал гражданский автомобиль, перевозивший раненых. Все его пассажиры погибли.

По меньше мере семь человек были убиты в результате израильского рейда в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Израильская авиация вновь нанесла удары по Хан-Юнису на юге анклава, есть погибшие и раненые.