Польские СМИ сообщили об очередях из украинцев в паспортном столе Варшавы

Предположительно, ситуация связана с проектом нового закона о мобилизации, отметил главный редактор портала Gromada24 Дмитрий Бородовой

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Граждане Украины стоят в очередях в Варшаве на оформление украинских паспортов, предположительно, в связи с проектом нового закона о мобилизации. Об этом сообщил главный редактор украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой.

"Новый проект закона о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами", - написал журналист в социальной сети X (ранее Тwitter). Он сопроводил сообщение фотографиями и видео, на которых видна огромная толпа людей, стоящих в длинной очереди в отделение паспортного сервиса миграционной службы Украины в одном из торговых центров Варшавы.

Как отмечается в комментариях к публикации, массовый поток заявок на оформление десятилетних украинских паспортов мог быть вызван проектом нового закона о мобилизации. Помимо прочего, он предусматривает запрет на выдачу документов на выезд из страны для украинцев, которые избегают военной службы. Комментаторы отметили, что ажиотаж на получение паспортов может быть связан с опасениями украинцев, что в случае принятия законопроекта они не смогут больше обновлять документы.

25 декабря в Верховную раду (парламент Украины) был внесен законопроект о новых правилах мобилизации. Среди основных нововведений значится ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, а также возможность рассылать повестки в электронном виде. Кроме того, украинские законодатели планируют включить в закон обязательно для всех мужчин, в том числе, проживающих за рубежом, получить карточку военного учета и пройти идентификацию.

Украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, временно запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом. Кроме того, им ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также откажут в выдаче кредитов и приостановят выплату льгот и пособий.