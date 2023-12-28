В Минске начали дело против членов оппозиции за воспрепятствование работе ЦИК

Максимальная санкция этой статьи УК предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии начал заочное производство по делу в отношении находящихся за рубежом четырех представителей оппозиции по обвинению в воспрепятствовании работе центральной избирательной комиссии. Об этом сообщили в следственном ведомстве страны.

"Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении Жилочкиной (Живоглод) Е. Н., Маринича П. М., Либера П. И., Добровольского А. О., которые принимали меры по противодействию законной деятельности Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий и комиссий по референдуму", - отметили в СК.

Там проинформировали, что соответствующее решение СК согласовано генпрокурором страны.

В комитете уточнили, что Елена Жилочкина (Живоглод), Александр Добровольский, Павел Либер и Павел Маринич обвиняются по ч. 2 ст. 191 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе Центризбиркома, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата). Максимальная санкция этой статьи УК предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Белоруссии законодательно был введен институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, которые находятся за рубежом.