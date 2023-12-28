Глава МИД Азербайджана заявил об уменьшении разногласий по мирному договору с Арменией

По словам Джейхуна Байрамова, в этом вопросе "есть позитивные подвижки"

БАКУ, 28 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что количество пунктов в проекте мирного соглашения с Арменией, по которым у сторон имеются существенные разногласия, снизилось.

"Разногласия есть. Но, несмотря на все трудности, число пунктов, по которым у нас есть серьезные разногласия, сократилось", - сообщил он на пресс-конференции, посвященной итогам года в сфере дипломатии.

По словам главы МИД, в последнем пакете предложений, полученном от армянской стороны в конце ноября, "есть позитивные подвижки".

Согласно оценкам Байрамова, сейчас трудно сказать, насколько стороны близки к заключению соглашения. "При наличии серьезной политической воли работу можно завершить в достаточно короткие сроки", - заключил он.