Оппозиция в Чаде потребовала аннулировать итоги референдума по конституции

Объединение "Федерация настоящей оппозиции Чада" заявило, что подавляющее большинство чадцев бойкотировало плебисцит

ХАРАРЕ, 28 декабря. /ТАСС/. Политическое объединение "Федерация настоящей оппозиции Чада" потребовала аннулировать итоги недавнего референдума по проекту новой конституции. Она подала иск в Верховный суд Чада, в котором говорится, что оглашенные избирательной комиссией результаты состоявшегося 16-17 декабря плебисцита не отражают реального положения дел.

"Эти цифры сфабрикованы на основе данных, которые расходятся с реальностью на участках для голосования, - цитирует заявление федерации портал Le N'Djam Post. - Подавляющее большинство чадцев бойкотировало референдум. Мы требуем роспуска комиссии по проведению референдума, отмены итогов голосования и проведения нового плебисцита в более демократичных условиях".

Ранее комиссия по проведению референдума опубликовала предварительные итоги голосования. Согласно ним, более 86% принявших участие в голосовании высказались за одобрение проекта новой конституции, 14% - против. В случае их одобрения Верховным судом в Чаде будет провозглашена V республика, в 2024 году будут проведены выборы для возврата к гражданскому правлению.

Нынешний референдум, по мнению политических наблюдателей, стал важным этапом подготовки к проведению всеобщих выборов в пятой по величине стране Африки, где со времени получения независимости в 1960 году главы государств приходили к власти, как правило, в результате военного переворота, а не выборов.

Власти посчитали, что Чад должен быть унитарным государством, и предложили избирателям высказаться по этому вопросу. Их проект закрепляет принципы унитарной формы государства, восстанавливает пост премьер-министра, ответственного перед парламентом. Оппозиция выражала недовольство, что на обсуждение не был вынесен альтернативный проект с предложением федеративной формы, и призывала население бойкотировать плебисцит. Тем не менее представители и нынешних властей, и оппозиции приняли активное участие в референдуме.