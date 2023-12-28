Южная Осетия устранила более 70% выявленных казначейством России нарушений

По словам президента республики Алана Гаглоева, в акте в общей сложности было обозначено нарушений на 625 млн рублей

ЦХИНВАЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Южной Осетии устранили порядка 73% нарушений, выявленных ранее казначейством РФ, сообщил президент республики Алан Гаглоев на итоговой пресс-конференции в Цхинвале.

"В акте казначейства Российской Федерации в общей сложности было обозначено нарушений на 625 млн рублей. Это около 90 нарушений, решение которых напрямую было связано с финансированием республики. На сегодняшний день порядка 73% нарушений мы смогли устранить, работа ведется", - сказал президент.

Ранее власти Южной Осетии сообщали, что до конца июня 2023 года планируют устранить 90% нарушений, выявленных в результате контрольных мероприятий, проведенных Федеральным казначейством РФ в 2021-2022 годах. Как сообщал первый вице-премьер Южной Осетии Алан Джиоев, правительством республики подготовлен план мероприятий по устранению нарушений и недостатков и направлен на согласование в Федеральное казначейство. Он уточнил, что всего в план включено 87 мероприятий, из которых на середину апреля реализовано 33 мероприятия, это около 40% от общего объема. Было отмечено, что самое большое количество выявленных нарушений связано с выплатой заработной платы сотрудникам, занимающим свыше полутора ставок.

Казначейская проверка

Представители Федерального казначейства РФ проводили проверки финансовой деятельности соответствующих министерств и ведомств Южной Осетии на предмет целевого расходования поступающих в республику средств российской финансовой помощи. Акты проверок были направлены руководству республики. В середине июля 2022 года парламент Южной Осетии направил акт выездной проверки Министерства финансов РЮО с 11 мая по 2 июля 2021 года в Генеральную прокуратуру республики для проведения доследственной проверки и принятия мер.

В августе 2022 года Генпрокуратура Южной Осетии начала проверять деятельность порядка 50 организаций после изучения акта проверки.