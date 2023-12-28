МИД Венесуэлы осудил прибытие британского военного корабля в Гайану

В заявлении ведомства говорится, что "присутствие военного корабля является крайне опасным, так как сопровождается заявлениями политиков и военных, которые пытаются вмешаться в территориальный спор"

КАРАКАС, 28 декабря. /ТАСС/. Венесуэла решительно осуждает прибытие патрульного корабля ВМС Великобритании к берегам Гайаны, что представляет собой прямую угрозу миру в регионе и требует прекратить иностранное вмешательство в территориальный спор по Гайане-Эссекибо. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы, размещенном на странице главы этого ведомства Ивана Хиля в соцсети Х (ранее Twitter).

"Боливарианская Республика Венесуэла решительно отвергает прибытие патрульного корабля HMS Trent ВМС Великобритании к берегам Гайаны, что представляет собой враждебную провокацию и нарушение недавно принятой Декларации <…>, которая является дорожной картой решения территориального спора по Гайане-Эссекибо между Гайаной и Венесуэлой", - указывает МИД южноамериканской страны.

В заявлении говорится, что "присутствие военного корабля является крайне опасным, так как сопровождается заявлениями политиков и военных <…>, которые пытаются вмешаться в территориальный спор". "Эти заявления совпадают с действиями Южного командования США, что несомненно несет прямую угрозу миру и стабильности в регионе", - подчеркивается в документе.

"Венесуэла настаивает на том, чтобы власти Гайаны незамедлительно приняли меры по выводу корабля HMS Trent и воздержались от дальнейшего вмешательства военных держав в территориальный спор", а также "оставляет за собой право защищать морскую и территориальную целостность Родины", - говорится в заявлении МИД.

Ранее вещательная корпорация BBC со ссылкой на представителя британского Минобороны сообщала, что Соединенное Королевство направит в Карибское море патрульный корабль Trent для дипломатической и военной поддержки Гайаны. В течение 135 лет Гайана оставалась британской колонией и до получения независимости в 1966 году называлась Британской Гвианой.

14 декабря по итогам переговоров в Кингстауне Венесуэла и Гайана приняли на себя обязательства отказаться от любого применения силы в урегулировании территориального конфликта, сохранить Латинскую Америку зоной мира и не допускать обострения ситуации в спорном регионе Гайаны-Эссекибо.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается более 100 лет. Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.