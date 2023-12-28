Bloomberg: премьер Украины попросил доноров о внеочередной встрече

По данным агентства, Денис Шмыгаль считает, что донорам следует начать координировать свои действия, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в письме координационной платформе доноров Украины попросил о внеочередной встрече в январе и заявил, что без оперативного внешнего финансирования Киев не сможет поддерживать макроэкономическую стабильность. Об этом сообщило агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалось письмо Шмыгаля.

"Для поддержания макроэкономической стабильности необходимо, чтобы мы получили внешнее финансирование быстро и в достаточном и предсказуемом объеме начиная с января 2024 года", - цитирует агентство письмо. В нем Шмыгаль также предложил донорам собраться для переговоров в январе, не дожидаясь запланированной на февраль встречи, указывает Bloomberg.

"Едва ли возможно говорить о проектах по восстановлению и реконструкции, когда мы пытаемся справиться с приоритетами выживания в 2024 году, - написал украинский премьер. - Мы не можем ждать до марта, чтобы профинансировать социальные нужды". Он считает, что донорам следует начать координировать свои действия, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины и что это должно стать "основным ресурсом восстановления" в следующие годы.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина для перевода страны на военные рельсы должна ограничить общественное потребление "в несколько раз". О том, что Киеву предстоит возможное сокращение социальных расходов, на днях заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она отметила, что военные действия могут продлиться дольше, чем казалось сначала, а ресурсов на социальную и гуманитарную сферы окажется меньше, чем хотелось бы. Как сообщала глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, украинские власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от западных партнеров.

В принятом парламентом государственном бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит $43,5 млрд. Согласно документу, внешние заимствования страны должны составить $41 млрд. Однако высказываются опасения, что в бюджет заложено больше поступлений, чем западные партнеры готовы предоставить. В последние дни эта озабоченность еще больше усилилась в связи с тем, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе саммита Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине 50 млрд евро в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не одобрил пакет помощи Киеву на $61 млрд.

20 декабря Министерство финансов Украины сообщило, что власти страны снизили свои запросы на предоставление в следующем году внешней помощи со стороны Запада с $41 млрд до $37,3 млрд. По данным Марченко, Киев с начала 2023 года получил от международных партнеров свыше $39 млрд, а до конца года получит в общей сложности около $42,3 млрд.