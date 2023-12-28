Очередной пакет помощи от США, госдолг Киева превысил $140 млрд. События вокруг Украины

На фоне застопорившихся переговоров с законодателями о предоставлении Украине дополнительного финансирования в размере более $60 млрд президент США Джо Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о выделении Киеву помощи на сумму до $20 млн.

Государственный долг Украины на конец ноября превысил $140 млрд, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать "всю страну", сделав исключение лишь для полицейских, которые должны обеспечивать порядок, и депутатов: их "мало - от них толку не будет".

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили 9 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском и купянском направлениях, нанесли поражение живой силе и технике противника на донецком, запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Общие потери ВСУ составили порядка 760 военнослужащих.

Уничтожены 5 танков, 4 боевые машины пехоты и другая бронетехника, а также различные артиллерийские вооружения противника, в том числе производства Великобритании, Польши и США. Российские средства ПВО и истребительная авиация сбили 3 украинских самолета Су-25.

Миллионы вместо миллиардов

Президент США поручил главе Госдепаратмента рассмотреть вопрос о выделении Украине дополнительной помощи в размере до $20 млн, сообщила пресс-служба Белого дома. Накануне Блинкен проинформировал о предоставлении Киеву последнего в этом году пакета военной помощи на $250 млн.

Всего в 2023 году Киев получил от Вашингтона военную помощь на сумму свыше $24 млрд, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в X (ранее Twitter). Он поблагодарил за помощь и выразил надежду на дальнейшие решительные шаги со стороны Вашингтона.

В случае задержек с поступлением помощи от США ВСУ придется отступать, предупредил заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев. "Сейчас мы теряем некоторые территории, но если помощь США задержится, мы начнем терять города", - процитировала его слова газета The New York Times.

Санкции пакетами

Евросоюз готовит новые пакеты антироссийских санкций, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения их обхода, заявил представитель Минэкономики Германии. В свою очередь представитель кабинета министров ФРГ выступил с утверждением, что "в целом санкционный режим против России, с точки зрения правительства ФРГ, очень эффективен".

Он согласился с тем, что на фоне санкций Россия "нашла для своей нефти других получателей", но это, по мнению властей Германии, "не является причиной для отказа от [ограничительных] мер".

Мобилизовать всех

Глава Николаевской обладминистрации заявил, что мобилизовать необходимо не 500 тыс. украинцев, как о том говорили высшие руководители государства, а всю страну. "Я считаю, что вся страна должна воевать, вот вся полностью - не 500 тыс., а 40 млн. И все предприятия должны быть мобилизованы на военный лад", - сказал Ким в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".

При этом он назвал "неправильными" разговоры о том, что идти на фронт должны депутаты и полицейские. По мнению Кима, сотрудники полиции "должны обеспечивать порядок", а "депутатов мало - от них толку не будет". Вместо этого глава обладминистрации пригрозил лишением брони врачам, которые за взятки помогают обычным гражданам избежать мобилизации: "Очень все просто: если вы берете взятку и не пускаете кого-то в армию, то идите сами".

Очереди на границе

Возможности въезда на Украину ожидают в очередях на территории Польши, Словакии, Венгрии и Румынии около 5,7 тыс. грузовых автомобилей, сообщил спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, которые привело агентство Укринформ, больше всего грузовиков - свыше 2,6 тыс. - скопилось в Польше, где продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчевая", "Ягодин - Дорогуск". Кроме того, около 1 тыс. фур все еще ожидают в очереди у пункта пропуска "Шегини - Медыка", который был разблокирован 24 декабря.

Демченко отметил, что из-за блокады польской границы водители ищут альтернативные маршруты, это приводит к увеличению очередей на других направлениях. В Словакии ожидают въезда на Украину около 500 грузовиков, в Венгрии - 650, в Румынии - 900.

Долги растут

Государственный долг Украины составил на конец ноября 5 122,5 млрд гривен, или $140,8 млрд, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов. По его данным, за месяц госдолг вырос на 3,3%, увеличившись на 164,3 млрд гривен, или $4,5 млрд. На прирост госдолга повлияли привлечение очередного транша макрофинансовой помощи от Евросоюза, займы от Всемирного банка и размещение облигаций внутреннего госзайма.

С 28 февраля 2022 года госдолг вырос в валютном эквиваленте на 50,9%, увеличившись на $47,5 млрд. При этом в общей структуре долга внешний госдолг вырос с 60,9% до 68,6%.