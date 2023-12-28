В Грузии заявили, что страна будет готова к вхождению в состав ЕС к 2030 году

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе отметил рост экономических показателей государства за последние два года

ТБИЛИСИ, 28 декабря. /ТАСС/. Грузия к 2030 году будет полностью готова, чтобы стать членом Евросоюза. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского телеканала "Имеди".

"Мы можем дать слово, что к 2030 году Грузия <…> будет готова к тому, чтобы стать членом Евросоюза", - сказал Кобахидзе.

Политик сравнил возможности Грузии и Молдавии, отметив, что его страна за два года в разы нарастила экономические показатели, которые являются одним из решающих факторов для вступления в ЕС. "Возьмем экономику и сравним Грузию и Молдавию. Только в этом и прошлом годах мы на $8 млрд увеличили разницу с молдавской экономикой. Это означает, что мы на $8 млрд вышли вперед по сравнению с Молдавией на пути евроинтеграции. В конечном итоге, когда на повестку дня встанет вопрос членства, главным критерием будет все равно экономика", - подчеркнул Кобахидзе.

На саммите ЕС в декабре было принято решение начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией, которые могут начаться в марте 2024 года или позднее. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество.