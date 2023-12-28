Главы военных ведомств США и Израиля обсудили подготовку к "фазе стабилизации" в Газе

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант также говорили о "дестабилизирующих обстановку действиях "Хезболлах" в южной части Ливана", отметили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант обсудили в телефонном разговоре подготовку к действиям, направленным на стабилизацию остановки в секторе Газа. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Как он уточнил, Остин и Галант обсудили "военную кампанию Израиля в Газе и подготовку к фазе стабилизации, которая последует за масштабными боевыми операциями". "Министр [Остин] подтвердил решительный настрой США на то, чтобы [радикальное движение] ХАМАС больше не угрожало безопасности Израиля, а также подчеркнул важность защиты гражданского населения Газы и более скорого оказания гуманитарной помощи", - уточняется в документе.

По словам Райдера, руководители военных ведомств двух стран также говорили об "угрозах безопасности в регионе, включая дестабилизирующие обстановку действия "Хезболлах" в южной части Ливана, вылазки связанных с Ираном формирований против сил США в Ираке и Сирии, а также атаки хуситов в Красном море против международной торговли".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.