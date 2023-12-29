СМИ: сирийские силы ПВО отразили еще одну израильскую ракетную атаку на Дамаск

Часть ракет поразили на подлете к столице, сообщает агентство SANA

БЕЙРУТ, 29 декабря. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли еще один ракетный удар по позициям сирийских войск в окрестностях Дамаска. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на представителя командования ВС арабской республики.

По его данным, средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по вражеским целям. "Сирийским зенитчикам удалось отразить израильское агрессивное нападение, часть ракет противника была поражена на подлете к столице", - отметил представитель командования.

Он уточнил, что атака на Дамаск была совершена в 01:20 со стороны Голанских высот. "В результате нанесен материальный урон, потерь среди личного состава нет", - заявил представитель.

Ранее израильские самолеты атаковали окрестности сирийской столицы в четверг в 23:05 по местному времени. Сирийские ПВО поразили большую часть израильских ракет. Согласно сведениям телеканала Al Hadath, удары были нанесены по территории международного аэропорта Дамаска, который возобновил свою работу два дня назад после того, как был выведен из строя 26 ноября в результате израильского авианалета.