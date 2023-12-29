Нетаньяху сообщил, что Израиль ведет переговоры по освобождению заложников в Газе

Катар и Египет выдвинули два предложения по продвижению этого вопроса, отметил премьер-министр еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Израиль ведет переговоры по вопросу освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками похищенных, информирует газета The Jerusalem Post.

Израиль работает над возвращением всех заложников, отметил Нетаньяху, добавив, что Катар и Египет выдвинули два отдельных предложения по продвижению этого вопроса. "Мы сейчас ведем переговоры", - сказал премьер. "Я не могу подробно рассказать о статусе [переговоров], мы работаем над тем, чтобы вернуть их всех домой. Это наша цель", - заявил он представителям семей заложников.

Встреча с родственниками заложников прошла перед заседанием военного кабинета, на котором должны быть обсуждены предложения о посредничестве в урегулировании конфликта Израиля и ХАМАС, сделанные Катаром и Египтом.

24 декабря телеканал Asharq News со ссылкой на источники сообщил, что Египет предложил Израилю и ХАМАС трехэтапный план урегулирования конфликта вокруг сектора Газа, который предполагает введение в палестинском анклаве гуманитарного перемирия сроком на две недели с возможностью продления, обмен заложниками и заключенными, прекращение Израилем боевых действий, отвод танков и обеспечение дополнительных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. На втором этапе планируется запустить палестинский национальный диалог для преодоления раскола в руководстве Палестины и формирования правительства технократов. Третий этап включает всеобъемлющее прекращение огня в секторе Газа, вывод израильских войск из анклава, а также освобождение удерживаемых радикалами израильских военных.