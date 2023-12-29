Командующий ВС Нидерландов считает, что стране нужно готовиться к угрозе со стороны РФ

По словам Мартина Вийнена, "чтобы справиться с конфликтом, стране необходимо больше резервистов и добровольцев"

ГААГА, 29 декабря. /ТАСС/. Главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен утверждает, что стране якобы надо быть готовой к угрозе со стороны России. Такое мнение он выразил в интервью газете De Telegraaf.

"Нидерландам нужно серьезно опасаться войны, и наше общество должно готовиться к ней", - отметил он. Как полагает военный, страна "не должна думать, что ее безопасность гарантирована [на 100%] потому, что она находится на расстоянии 1,5 тыс. км [от России]". По его мнению, "чтобы справиться с конфликтом, стране необходимо больше резервистов и добровольцев".

Нидерланды, Дания и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков и впоследствии планируют передать Украине определенное количество истребителей. В распоряжении Нидерландов находится 42 самолета, которые постепенно заменяются на более современные F-35. Ранее голландские чиновники заявляли, что готовы передать Украине до 24 истребителей, а остальные будут использоваться для подготовки пилотов.