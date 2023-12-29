Лукашенко предложил строить белорусские торговые дома в городах России

Президент Белоруссии заметил, что это целесообразно для того, чтобы разного рода "жулики" за полцены не перекупали товар, который затем продают в РФ

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии "Первого национального торгового дома" в Минске предложил строить подобные торговые центры с белорусской продукцией в городах России, таких как Санкт-Петербург или Смоленск.

"Нам надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар? В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове. <...> И мы могли бы размещать там свои товары и продавать. Россияне ведь не против, особенно в Петербурге", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он заметил, что это целесообразно для того, чтобы разного рода "жулики" за полцены не перекупали товар, который затем продают в России. "А потом мы их сажаем пачками в Беларуси в тюрьму за взятки. Должен быть [торговый] дом <...>. Простой, удобный дом построили, вывозите товар, продавайте", - сказал президент.

По его словам, надо, чтобы в новом торговом центре широко были представлены регионы. "Чтобы они не плакали, что их в Минск не пускают, торговать невозможно, товар продавать невозможно. Продавайте", - добавил он. При этом порекомендовал национальному производителю не расслабляться, "завоевать свой рынок и никому не отдавать".

В торговом центре "Первый национальный торговый дом" представлена продукция ведущих белорусских производителей. Планируется, что посещение торгового центра будет включено в туристические маршруты по городу Минску, чтобы гости столицы смогли ознакомиться с продукцией белорусов и приобрести ее в одном месте. Площадь торговых помещений нового торгового центра составляет более 21 тыс. кв. м, количество объектов торговли, бытовых услуг и общественного питания - 133.