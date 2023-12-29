Казахстан сообщил о переходе к формированию "нового качества нации"

Такое решение станет основным содержанием общественной повестки 2024 года, отметил государственный советник республики Ерлан Карин

АСТАНА, 29 декабря. /ТАСС/. Казахстан, проведший в 2023 году значимые политические реформы, переходит к формированию нового качества нации, что станет основным содержанием общественной повестки 2024 года. Об этом заявил государственный советник Казахстана Ерлан Карин.

"Казахстан переходит к новой, более сложной, но очень важной трансформации - формированию нового качества нации. <...> И именно это может стать основным содержанием общественной повестки следующего 2024 года", - написал Карин в Telegram-канале. Он отметил, что если первое полугодие 2023 года прошло "под знаком практической реализации политических реформ, которые стартовали еще в 2022 году", то во втором полугодии "основной фокус госполитики постепенно переместился на вопросы перезагрузки системы общенациональных ценностей".

Как напомнил Карин, общественные дискуссии в Казахстане разворачивались "вокруг тем необходимости соблюдения принципов законности и порядка, защиты прав женщин и детей, противодействия бытовому насилию, борьбы с вандализмом и бескультурьем".

"Это показывает, что и в обществе усиливается запрос на формирование и соблюдение новых норм личной и общественной культуры", - подчеркнул советник. Он указал, что формирование нового качества нации - "постепенный, поступательный, естественный процесс", который "можно только направлять и модерировать, чтобы новая общественная этика стала основой обновленного национального менталитета".