СМИ: президент Аргентины заявил о желании встретиться с каждым из лидеров стран БРИКС

По данным газеты La Nacion, президенту России Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и премьер-министру Индии Нарендре Моди были направлены одинаковые послания

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей в письме с уведомлением об отказе от вступления в БРИКС заявил о желании встретиться с каждым из лидеров стран группы. Об этом сообщила газета La Nacion.

"Я хочу отметить приверженность моего правительства усилению двусторонних связей с вашей страной, особенно в том, что касается увеличения торгового оборота и инвестиций. В ожидании встречи с вами пользуюсь случаем выразить вам свое уважение", - говорится в письме. Как пишет издание, президенту России Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и премьер-министру Индии Нарендре Моди были направлены одинаковые послания.

В их тексте также указывается, что внешняя политика новых властей Аргентины "отличается по многим аспектам от политики прошлого правительства" и "некоторые решения, принятые прошлой администрацией, будут пересмотрены". "В этой связи я хочу сообщить вам, что в настоящее время видится нецелесообразным вступление Аргентины в БРИКС в качестве полноправного члена с 1 января 2024 года", - говорится в письме.

Милей вступил в должность главы государства 10 декабря. Он неоднократно заявлял, что не намерен продвигать отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними.